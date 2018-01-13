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Erdoğan'dan KiT taşeron işçileri için flaş talimat!

Erdoğan'dan KiT taşeron işçileri için flaş talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında bırakılan KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması talimatı verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 09:41 - Güncelleme: 13-01-2018 09:41

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinden gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında bırakılan KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi önceki gün sona erdi. Ancak düzenlemenin kapsamına ilişkin tartışmalar hala sürüyor.

VEKİLLER, ERDOĞAN'A AKTARDI: SEÇİM BÖLGELERİMİZE GİDEMEZ OLDUK

Özellikle KİT'lerdeki taşeronların kapsama alınmamasına ilgili sendikalar ve kamuoyundan tepki yükselirken, bunun AK Partili vekilleri de seçim bölgelerinde sıkıntıya soktuğu ortaya çıktı.

AK Partili vekiller grup ve genel merkez yöneticilerinin yanı sıra, yaşadıkları sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aktardı. Vekiller, Erdoğan'a, yapılan açıklamalarda "Taşeron sorununu kökten çözüyoruz" denildiğini, gidilen illerde "kadro" isteyen taşeronlara, "O iş tamam" dendiğini belirterek, "Ama çıkan KHK'ya baktık, KİT'ler yok. Seçim bölgelerimize gidemez olduk" yakınmasında bulundu.

KİT'LER İÇİN TALİMAT VERDİ

Erdoğan'ın bu yakınmalar üzerine "KİT'lerde taşeronu kaldıralım o zaman. Kendi statülerinde devam etsinler" ifadelerini kullandığı, vekillerin, "Biz de öyle istiyoruz ama bakan, 'o kadro anlamına gelir' diyor" yanıtını verdikleri öğrenildi. Erdoğan'ın bunun üzerine, "Bakanla bir daha konuşun bakalım, üzerinde çalışın" dediği bildirildi.

Taşeron düzenlemesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun önümüzdeki hafta grup toplantısında kapsamlı bir sunum yapacağı, soru ve eleştirileri yanıtlayacağı öğrenildi.

50 BİN TAŞERON VAR

KİT'lerde yaklaşık 50 bin taşeron işçi bulunuyor. 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda çalışan taşeron işçilerin de kapsama alınması talebi Türk-İş tarafından dile getirilmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2018 11:55 bir talimatda emekliler için ver bakalım intibaklar hala verimedi

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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