AK Parti kurmayları, manifestonun açıklanmasının ardından resmi seçim kampanyasına başlanacağını ve özellikle de Şubat sonundan itibaren Cumhurbaşkanının seçim gezilerine ağırlık vereceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, kampanya sırasında uygulanacak stratejide ise bazı başlıklar ön plana çıkarılacak.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin en önemli probleminin büyük oranda işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısı görüldüğünü dile getiren AK Parti kaynakları, saha çalışmaları sırasında bu konuda önlerine gelecek şikayetlere karşı alınan tedbirler ile verilen destekleri, vatandaşı ikna edici şekilde anlatılmasına yönelik bir yol izleyeceklerini dile getiriyor. Özellikle, vatandaşlarla yüz yüze yapılacak çalışmalarda anlık çözüm üretilecek problemlerin giderilmesi için özel ekipler görev yapacak.
"REFERANDUM TAKTİĞİ" BOŞA ÇIKARILACAK
Bu ekipler, Cumhurbaşkanı'nın seçim gezilerine gideceği yerlerde, miting öncesi vatandaşın nabzını tutacak ve söylemler de buna göre oluşturulacak. Muhalefetin seçimleri 'referandum havasına' sokma taktiği boşa çıkarılacak, bu kapsamda yerel hizmetlerin ve projelerin yarışacağı bir seçime gidildiği anlatılacak.
KIRGIN KESİMLERLE DİYALOG
Seçimlerin ana gündeminin de genel siyasetten çok, projelerin oluşturmasına dikkat edilecek. FETÖ ve PKK'ya bulaşmayan, AK Parti'ye gönül kırgınlığı olan kesimlerle diyalog kurulacak. Özellikle Kürt seçmenle güçlü bir iletişim sağlanması da uygulanacak stratejiler arasında yer alıyor.
AK Parti adaylarının veya teşkilat yöneticilerinin yanlış anlaşılacak açıklamalardan kaçınmaları ve muhalefetin bunu gündeme getirmesi taktiğine karşı, söylem birliği sağlanacak ve bu konuda özel tedbir alınacak.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan'dan 'kırgın AK Partili' hamlesi! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER