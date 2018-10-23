Erdoğan'dan Bahçeli'ye Bozdağ tepkisi! Arkasında ben varım!

Türk Eğitim-Sen, 8 Ekim 2013’te okullardaki bayrak törenlerinde okutulmasına son verilen ‘öğrenci andı’nın yeniden okutulması için aynı gün dava açmıştı. Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti. Bozdağ da Danıştay’ın kararını eleştirince Bahçeli’nin hedefi olmuştu.

Bahçeli ile Bekir Bozdağ arasındaki "Andımız" tartışması söz düellosuna dönüşmüş Bahçeli'nin "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. PKK’lıyım, bölücüyüm diyen varsa sonuçlarına katlanacaktır" sözlerine Bozdağ, tehdit edildiğini belirterek ''Kimseden korkum yok" cevabını vermişti.

Erdoğan bugün grup toplantısında Devlet Bahçeli'yeçok sert tepki gösterdi. Erdoğan ''Benim bakanlık yapmış arkadaşıma hem hakaret, hem tehdit savuracaksın...Bunu bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Onun arkasında bizler varız. Ben yol arkadaşımı feda edemem'' diyerel Bekir Bozdağ'a sahip çıktı. İşte Erdoğan'ın o sözleri...

HEM BAKANIMIZA TEHDİT SAVURACAKSIN...Tek tipçi bir metin özentisinin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Anayasa Komisyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi üzerinden eleştirilmesinin kime ne faydası vardır? Ben ayrımcı değilim diyeceksin, Anayasa Komisyonu Başkanımız benim milletvekilim, bakanlık yapmış arkadaşımıza, bakanımıza hem hakaret, hem tehdit savuracaksın.

ONUN ARKASINDA BİZ VARIZ: Onun arkasında bizler varız. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü.

YOL ARKADAŞIMI FEDA EDEMEM: Buna yol arkadaşımı feda edemem. Benim bu yol arkadaşımızın ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir ama kendisi bu millete hizmet etmenin şuurunda. Niye hedef saptırıyor, damgalama yapıyoruz.

Bekir Bozdağ Twitter hesabından Bahçeli'ye şu cevabı vermişti: