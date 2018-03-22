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Erdoğan'dan Afrin'de 'yağma' açıklaması! Ganimet mi?

Erdoğan'dan Afrin'de 'yağma' açıklaması! Ganimet mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki yağma iddiaları üzerine "Bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:32 - Güncelleme: 22-03-2018 10:32

Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezindeki yağma görüntüleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Erdoğan "Bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi" derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız" ifadelerini kullandı.

BAZI GRUPLARDA 'GANİMET' ANLAYIŞI VAR: Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrin'de Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) bazı grupların evleri yağmaladığını ancak bu gruplara müdahale edildiğini söyledi. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle: "Afrin’den yansıyan yağma görüntüleri de gündeme geliyor. Erdoğan, 'Afrin harekâtı ÖSO ile birlikte düzenlendi. Afrin’e ÖSO ile birlikte girildi. Ancak bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi' diye bilgi veriyor."

HALEP'TEN GELEN HIRSIZLAR YAKALANDI: Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirtirken "Halep'ten Afrin'e gelip de hırsızlık yapanların da yakalandığını, yağma ve kötü muamaleye karşı olduklarını vurguladı.Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız" dedi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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