Erdoğan'dan Afrin'de 'yağma' açıklaması! Ganimet mi?

Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezindeki yağma görüntüleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Erdoğan "Bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi" derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız" ifadelerini kullandı.

BAZI GRUPLARDA 'GANİMET' ANLAYIŞI VAR: Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrin'de Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) bazı grupların evleri yağmaladığını ancak bu gruplara müdahale edildiğini söyledi. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle: "Afrin’den yansıyan yağma görüntüleri de gündeme geliyor. Erdoğan, 'Afrin harekâtı ÖSO ile birlikte düzenlendi. Afrin’e ÖSO ile birlikte girildi. Ancak bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi. Onlara karşı tedbir alındı. Onlarla konuşularak düzeltildi' diye bilgi veriyor."

HALEP'TEN GELEN HIRSIZLAR YAKALANDI: Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirtirken "Halep'ten Afrin'e gelip de hırsızlık yapanların da yakalandığını, yağma ve kötü muamaleye karşı olduklarını vurguladı.Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız" dedi.