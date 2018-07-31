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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:30 - Güncelleme: 31-07-2018 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi saat 13'te Beştepe'de kabul edecek.

AF KONUSU GÜNDEME GELEBİLİR...Sürpriz görüşmenin konusu kamuoyu tarafından merak edilirken MHP liderinin seçimden önce çıkmasını beklediği ancak AK Parti'nin sıcak bakmadığı af konusunu bugünkü görüşmede mesaya getireceği konuşuluyor. Genel af konusunda Başkan Erdoğan'ın görüşü ise net.

ERDOĞAN SICAK BAKMIYOR...Erdoğan daha önce af konusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Şimdi gözler bu kritik görüşme sonrasında yapılacak açıklamada olacak.

Seçim öncesi Başbakan'la görüşen Bahçeli şunları söylemişti: Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigâne kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet, ‘gündemimizde’ yok diyor, affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 12:53 Piyasada dolar şoku: TL’nin dolar karşısında yüzde 27 değer kaybetmesi maliyetleri artırdı, birçok ara malına yüzde 40’ı bulan zam yapıldı!.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI » Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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