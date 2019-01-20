Erdoğan: Trenden inenler bir daha binemeyecekler!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunda yer almış ve daha sonra ayrılmış isimlere göndermede bulunaracak ''birlikte yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam.

NE ÇEKTİYSEK HESABI OLANLARDAN ÇEKTİK: Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik.

TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER: Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.