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Erdoğan talimat verdi MHP’liler harekete geçti!

Erdoğan talimat verdi MHP’liler harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “altın ve dövizlerinizi bozdurun” çağrısının ardından AK Partililerden sonra MHP'liler de harekete geçti. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü beraberinde bir heyetle kuyumcuya giderek altın bozdurdu.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 11:14 - Güncelleme: 07-08-2018 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer 15 bin TL değerinde olan 15 çeyrek altın ve 54 gram altını bozdurdu.

Döviz kurunun son günlerde yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde altın ve döviz bozdurma çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısının ardından Aydın Ünlü ve beraberindeki heyet kuyumcuya giderek 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu.

BİZ EKONOMİK SAVAŞTA DEVLETİN YANINDAYIZ: Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • adem saklı 07 Ağustos 2018 12:02 erdoğan neden bozdurmuyor kendi dolar ve altınlarını millete bozdur diyor

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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