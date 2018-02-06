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Erdoğan Müge Anlı'ya katılınca eski eşi harekete geçti!

Erdoğan Müge Anlı'ya katılınca eski eşi harekete geçti!

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Müge Anlı ve eski eşi Burhan Akdağ'ın 11-12 yıl önceki ayrılık süreci magazin basınında da çokça yer bulmuş ve haber sayfalarına taşınmıştı. Anlı'nın eşi yazdığı mektupla Müge Anlı'yı Erdoğan'a şikayet etti.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 14:00 - Güncelleme: 06-02-2018 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Erdoğan çifti, Müge Anlı’nın programında okuma-yazma seferberliğine destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müge Anlı’nın programına konuk olurken, Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ ise Erdoğan’a mektup yazdı. Müge Anlı ile Burhan Akdağ’ın 11-12 yıl önceki ayrılık süreci magazin basınında da çokça yer bulmuş ve haber sayfalarına taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a Müge Anlı’yı şikayet etti ve kızıyla görüşme talebini iletti.

Erdoğan’a yazdığı mektupta, “TV ekranlarında sunduğu programda 16 yıldır görüşmeyen baba –kızları buluştururken gayet iyi oyunculuk yeteneği sergileyen Müge Anlı'nın kendi kızını 11 yıldır babası ile görüştürmemesi nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir karakter zafiyetidir” diyen Burhan Akdağ, mektubunun devamında kızının akrabalarını dahi tanımadığını öne sürerek Erdoğan’a şunları yazdı:

BENİM KIZIM NEDEN BABASIZ BÜYÜSÜN

“Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz. Benim kızım eksik...Benim kızımın kanatları yok... Benim kızım neden babasız büyüsün? Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum... Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...

KIZIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM

Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum. Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu. Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...

AİLE SEVGİSİ AŞILANMIYOR

Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…Ne kadar acı değil mi? İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım”.

Müge Anlı'nın kızı Lidya ve eski eşi Burhan Akdağ kimdir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • alara 06 Şubat 2018 14:41 bırak bu ayakları, bir kadın çocuğunu babasıyla görüştürmüyorsa sebepleri vardır, görüştürenleri gördük çocukları öldürüyorlar eşlerden intikam için. karokolda mahkemede kendilerini böyle acındırıp rol yapıyorlar, erdoğan ne yapsın sana

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KİMDİR ?
Müge Anlı
MÜGE ANLI KİMDİR?

Doğum Tarihi : 19/12/1973Doğum Yeri : İSTANBULMeslek : SunuculukBurç : YayFavori Sporu : Yürüyüş Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığ

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