Erdoğan bugün Destici ile görüşecek! İttifak şekilleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Erdoğan, Destici görüşmesi saat 15.00'da başlayacak. Görüşmede BBP'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulacak.
Destici ile AK Parti'den Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş haftaiçinde görüşmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Destici'nin uygun bir takvimde görüşeceği belirtilmişti.
Destici açıklamalarında her şartta Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve ittifak içinde yer almak istediklerini belirtirken, ittifak içerisindeki pozisyonlarının AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak kararıyla belirleneceğini aktarmıştı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar il&ccedDEVAMI »
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