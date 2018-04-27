Erdoğan bugün Destici ile görüşecek! İttifak şekilleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Erdoğan, Destici görüşmesi saat 15.00'da başlayacak. Görüşmede BBP'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulacak.

Destici ile AK Parti'den Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş haftaiçinde görüşmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Destici'nin uygun bir takvimde görüşeceği belirtilmişti.

Destici açıklamalarında her şartta Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve ittifak içinde yer almak istediklerini belirtirken, ittifak içerisindeki pozisyonlarının AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak kararıyla belirleneceğini aktarmıştı.

BBP'nin ittifak kararı ne ? Destici'den flaş açıklama