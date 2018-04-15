Erdoğan: Bize kur savaşı ilan ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili konuştu, Türkiye'ye yönelik kur savaşı başlatıldığını söyledi. Finans piyasalarını açık bir dille uyaran Erdoğan, "Bizi bunlarla tehdit etmeyin bu ülkede yaşam şansı bulamazsınız" diye konuştu.

Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresine katılmadan önce vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin yurt dışına bağımlılığının yüzde 35'lere gerilediğini bu rakamların daha da iyi seviyeye geleceğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"23,5 milyar dolar IMF borcumuz vardı göreve geldiğimiz de. 2013 yılında 23,5 milyar dolarlık borcu sıfırladık." Bizden IMF borç istiyor. Arkadaşlar sordu verelim mi diye verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi vazgeçtiler.

"KUR SAVAŞI İLAN ETTİLER"

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu an 120 milyar dolar. Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin avucunuzu yalarsınız. Buradan söylüyorum; ey finans sektörünün içinde olanlar bizi kur, şu, bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Çünkü bize kur savaşı, finans sektörüyle böyle bir müdahale, adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz.

PİYASALARA UYARI

Şimdi yarın gazeteler yazar. Piyasalar alt üst oldu. Kusura bakmayın, bundan dolayı piyasalar alt üst olursa hayırlı olsun. Biz kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse onlar da görevi yaparsa başımızın üstünde yerleri var. Her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım."