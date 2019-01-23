Endonezya'da sel ve heyelan: 6 ölü

Metro TV kanalının haberine göre, adanın güneyinde yer alan Gowa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki sel yüzünden evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Makassar kentinde de şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.