Endonezya'da deprem felaketi! Ölü sayısı 100'ü geçti

Endonezya’nın Lombok Adası’nda dün yaşanan depremin boyutları artıyor. Geçen haftalarda da ufak çaplı sallantıların olduğu Lombok Adası’nda dün meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 142'ye yükseldi.
Deprem ile sarsılan Müslüman ülkedeki yaralı sayısının ise 300’e yakın yaralı olduğunu belirtildi.
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