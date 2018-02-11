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'En uzaktan çekilen fotoğraf' yayınlandı!

'En uzaktan çekilen fotoğraf' yayınlandı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 21:09 - Güncelleme: 11-02-2018 21:09

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.

New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin 'en belirgin görüntüsü' olarak adlandırıldı.

NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Şubat 2018 22:19 ne bu şimdi yani. ben aya gidildiğine de inanmıyorum 69 yılında gidilmişmiş aradan 50 yıl geçti niye tekrar gidilmiyor. teknoloji mi geriledi. ay mı uzaklaştı.

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