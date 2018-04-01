En son depremler listesi Kandili yayınladı deprem şiddeti kaç?

Son depremler nerede oldu, en son deprem şiddeti ve merke üstü neresi oldu Kandilli Rasathanesi yeni raporları yayınladı. İzmir, Ege ve Türkiye'de son depremler. Dün geceden beri İzmir ve çeşitli bölgelerde deprem sarsıntıları devam ediyor. En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti ve merkez üssü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün gerçeklleşen hissedilir şiddetdeki depremler listesi:

2018.03.31 - 23:17 - KM: 8.4 - ŞİDDETİ: 3.0 KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2018.03.31 - 22:01 - KM: 20.0 - ŞİDDETİ: 3.8 - GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ

2018.03.31 - 20:50 - KM: 5.0 - ŞİDDETİ: 3.1 - GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ

2018.03.31 - 16:40 - KM: 8.0 - ŞİDDETİ: 2.8 EGE DENIZI

2018.03.31 - 12:57- KM: 7.6 - ŞİDDETİ: 2.9 YATAGAN (MUGLA)

2018.03.31 - 12:38 - KM: 1.3 - ŞİDDETİ: 3.0 YATAGAN (MUGLA)

2018.03.31 - 09:33 - KM: 7.5 ŞİDDETİ: 3.5 OTLUKBELI (ERZINCAN)

2018.03.31 - 02:59 - KM: 3.2 - ŞİDDETİ: 2.9 YIGILCA (DUZCE)

2018.03.31 - 00:05 - KM: 3.0 - ŞİDDETİ: 3.8 SIVRICE (ELAZIG)

2018.03.30 - 23:41 - KM: 14.7 - ŞİDDETİ: 3.4 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)