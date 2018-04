İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'un ABD'nin bölgedeki ilişkilerinde kilit rolde olduğu bu nedenle Hakan Atilla davasında kararın pazarlık için ertelendiği iddia ediliyor. İlginç gelişmeyi Fatih Altaylı bugünkü köşesinde yazdı. Bir dönemin çok etkili bir politikacısının, uluslararası hukukçu oğlu ile konuşan Altaylı, aralarında geçen diyalogları yazısında aktardı.

“Fatih Abi, İzmir’deki bu dava ile New York’taki Hakan Atilla davası arasındaki paralelliğe dikkat etmedin mi?”

Etmemiştim. Etmemi sağlayacak şeyler anlattı misafirim.

“Hakan Atilla’nın davası sonuçlanalı aylar oluyor. Normalde ABD adaleti, davalarda karar duruşmasını çok çabuk tamamlar. Kısa sürede karar açıklanır. Ancak Hakan Atilla davasında kararın açıklanması defalardır erteleniyor. Bunun nedeni İzmir’deki dava. Dikkat et, Hakan Atilla davasında karar celsesi, sürekli olarak İzmir’deki papaz davasının ertesi gününe erteleniyor. İzmir’de karar çıkmadıkça, New York’ta da karar çıkmıyor. Geçen hafta bir kez daha mayısa ertelendi. Hem de İzmir’deki davayla aynı güne. Saat farkından dolayı papazın serbest kalıp kalmayacağını öğrenip ona göre bakacaklar duruma.”

İlginç bir durum.

“Papaz serbest kalırsa Hakan Atilla ceza almayacak mı yani?”

“Papaz serbest kalırsa muhtemeldir ki Türk bankalarına kesilmesi olası ceza bile kesilmeyebilir veya hafifleyebilir. Hatta belki papazın serbest kalması karşılığında bazı FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi bile söz konusu olabilir diye konuşuluyor.”

PAPAZ GENİŞ BİR AĞIN TAM ORTASINDA

“Bu papaz efendi o kadar mı önemli?”

“Önemliymiş. Papazın ABD’nin bölgedeki pek çok ilişkisinde kilit rolde olduğu, Suudi Arabistan’dan Emirlikler’e kadar geniş bir ağın tam ortasında olduğu iddiası var. “

“Yani buna milyar dolarlık papaz diyebilir miyiz?”

“Diyebiliriz abi. En az 3, en çok 11 milyar dolarlık papaz.”

İDDİANAMEDDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bruson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Ajansı'nın ayrıntılarını yayımladığı iddianameye göre, Brunson'ın Gülen yapılanmasına üye bazı isimlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Brunson'ın temas kurduğu isimler arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın da yer aldığı öne sürüldü.

İddianamede kilisesinde PKK ile Gülen Cemaati'ni "övücü ve bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital materyal" ele geçirildiği vurgulandı.

Brunson'ın ayrıca Mayıs ve Haziran 2013'teki Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapılması planının protesto için düzenlenen eylemlerin organizatörlerinden biri olduğu da iddia edildi.