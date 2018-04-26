  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

En az 3 en çok 11 milyar dolarlık papaz

En az 3 en çok 11 milyar dolarlık papaz

Fatih Altaylı bugünkü yazısında İzmir'de yargılanan ve ABD'nin serbest kalması için seferber olduğu Amerikalı papaz Andrev Brunson ile ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-04-2018 10:44 - Güncelleme: 26-04-2018 10:44

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'un ABD'nin bölgedeki ilişkilerinde kilit rolde olduğu bu nedenle Hakan Atilla davasında kararın pazarlık için ertelendiği iddia ediliyor. İlginç gelişmeyi Fatih Altaylı bugünkü köşesinde yazdı. Bir dönemin çok etkili bir politikacısının, uluslararası hukukçu oğlu ile konuşan Altaylı, aralarında geçen diyalogları yazısında aktardı.

“Fatih Abi, İzmir’deki bu dava ile New York’taki Hakan Atilla davası arasındaki paralelliğe dikkat etmedin mi?”
Etmemiştim. Etmemi sağlayacak şeyler anlattı misafirim.
“Hakan Atilla’nın davası sonuçlanalı aylar oluyor. Normalde ABD adaleti, davalarda karar duruşmasını çok çabuk tamamlar. Kısa sürede karar açıklanır. Ancak Hakan Atilla davasında kararın açıklanması defalardır erteleniyor. Bunun nedeni İzmir’deki dava. Dikkat et, Hakan Atilla davasında karar celsesi, sürekli olarak İzmir’deki papaz davasının ertesi gününe erteleniyor. İzmir’de karar çıkmadıkça, New York’ta da karar çıkmıyor. Geçen hafta bir kez daha mayısa ertelendi. Hem de İzmir’deki davayla aynı güne. Saat farkından dolayı papazın serbest kalıp kalmayacağını öğrenip ona göre bakacaklar duruma.”

İlginç bir durum.
“Papaz serbest kalırsa Hakan Atilla ceza almayacak mı yani?”
“Papaz serbest kalırsa muhtemeldir ki Türk bankalarına kesilmesi olası ceza bile kesilmeyebilir veya hafifleyebilir. Hatta belki papazın serbest kalması karşılığında bazı FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi bile söz konusu olabilir diye konuşuluyor.”

PAPAZ GENİŞ BİR AĞIN TAM ORTASINDA
“Bu papaz efendi o kadar mı önemli?”
“Önemliymiş. Papazın ABD’nin bölgedeki pek çok ilişkisinde kilit rolde olduğu, Suudi Arabistan’dan Emirlikler’e kadar geniş bir ağın tam ortasında olduğu iddiası var. “

“Yani buna milyar dolarlık papaz diyebilir miyiz?”
“Diyebiliriz abi. En az 3, en çok 11 milyar dolarlık papaz.”

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı

İDDİANAMEDDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR?
Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bruson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Ajansı'nın ayrıntılarını yayımladığı iddianameye göre, Brunson'ın Gülen yapılanmasına üye bazı isimlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Brunson'ın temas kurduğu isimler arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın da yer aldığı öne sürüldü.

İddianamede kilisesinde PKK ile Gülen Cemaati'ni "övücü ve bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital materyal" ele geçirildiği vurgulandı.

Brunson'ın ayrıca Mayıs ve Haziran 2013'teki Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapılması planının protesto için düzenlenen eylemlerin organizatörlerinden biri olduğu da iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN En az 3 en çok 11 milyar dolarlık papaz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 11:17 Chp iktidara gelirse söz veriyoruz sayın papaz serbest kalacak. Kadıköy chp gençlik

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro