Emeklilere Ocak ayında 6 farklı zam birden yapılacak! İşte o zamlar

OCAY ayıyla birlikte emekli maaşlarına 6 farklı zam yapılacak. Ocakta tüm emeklilerin geliri yükselecek. Bazı emekliler için de ekstra artışlar devreye girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı; memur emeklilerine zam+enflasyon farkı; tüm emeklilerin aylık ek ödemesinde artış; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya seyyanen zam; 5 görevden emekli olan memurlara gösterge ayarı; emekli doktorlara aylık 2 bin 291 lira ilave ödeme...

EMEKLİ MAAŞINA ENFLASYON ARTIŞI... A Haber'in haberine göre, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Programdaki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 10.65 olacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI... Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak. Böylece zam yüzde 11.15 ya da 14.28'e ulaşacak.

ALT SINIR BİN 264 LİRAYA YÜKSELECEK... Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.

MAAŞI BİN LİRANIN ALTINDAKİ BAĞKUR'LUYA SEYYANEN ZAM... Maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Maaşlar bin liraya tamamlanacak. Zammın yürürlük tarihi henüz açıklanmadı.

EK GÖSTERGELER 3600'E ÇIKARILACAK... Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3.600'e çıkarılacak. Bu, ikramiyeleri ve emekli maaşlarını ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışından memur emeklileri de yararlanacak. 1.5 milyon kişinin yüzü gülecek.

EMEKLİYE HER AY ÖDEME... Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme düzenlemesi ocakta yürürlüğe girecek. Her ay verilecek ek ödemenin tutarı programdaki enflasyon tahminine göre uzman doktor ve diş hekimlerinde 2 bin 228, uzman olmayanlarda bin 704 lira olacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise uzman olanlara 2 bin 291, uzman olmayanlara bin 752 lira ödenecek.