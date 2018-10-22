  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Emekli maaşınızın yükselmesi için ne yapmak lazım? İşte yüksek emekli maaşı alma formülü

Emekli maaşınızın yükselmesi için ne yapmak lazım? İşte yüksek emekli maaşı alma formülü

Hem emekli olmak hem de yüksek maaş almak mümkün mü? Evet emekli maaşınızı artırmanız mümkün... İşte yüksek emekli maaşı alabilmeniz için yapmanız gerekenler...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 12:04 - Güncelleme: 22-10-2018 12:41

EMEKLİ olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek emekli maaşı alabilmek. Peki emekli maaşınızı yükseltmeniz mümkün mü? Emekli maaşları nasıl yükseltilebilir? Düşük maaş almaktan nasıl kurtulursunuz?.. İŞte yüksek ücret almanın formülleri...

SON 7 YIL KURALI VAR... Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK’lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, o statü şartlarıyla emekli olunuyor.

SON 1260 GÜNÜ ZORLAYIN... Dolayısıyla emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor. Hatta mümkünse son 3.5 yıl (1260 gün) tavan ücretten yatırılmalı. SSK bu anlamda hem maaş hem de yaş şartı açısından daha avantajlı konumda.

YÜKSEK MAAŞ ALMANIN PÜF NOKTASI... Emeklilikte yüksek maaş almayı herkes ister. Yüksek maaşın püf noktası SGK’ya yüksek kazanç bildirmekten geçiyor. Asgari ücret ve hemen üzeri gibi rakamlarla primleri ödenen kişilerin emekli aylıkları çalıştıkça düşüyor. Maaşı düşük gösterilen itiraz etsin. Buna karşılık 3700-4000 lira kazancı olan kişilerin de çalıştıkça emekli maaşları her yıl 50-100 TL artıyor.

GÜNÜ DOLDURDUKTAN SONRA ÇALIŞILIRSA... Emeklilik için primi tamamlayanların çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, çalıştıkları yerde tavandan ki bugün için 15.221 lira üzerinden kazanç bildirmesi ise maaşı artıran diğer bir unsur. Elbette herkese bu tutar üzerinden maaş ödenmiyor. ancak bunun da bir formülü var. o da sigortalı adına örneğin 5 gün tavan ücretin günlük tutarı (507.36 TL) üzerinden yani yani 2536 TL ödemek.

KÜÇÜK HAMLEYLE YÜKSEK MAAŞ... Emekli olurken doldurulan ‘tahsis Formu’ bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı ekleyin. bu maaşınızı yüzde 5 artırır. Halen sigortası olmayanlar acele etmeli. çünkü yaş şartı kademeli 65’e çıkacak. ayrıca, mayıs 2008’den sonra işe girenler de 7200 gün primi biran önce tamamlamalı. Yoksa emeklilik 65 yaşına kadar hayal olur.

İKİNCİ SİGORTALILIK... Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

SON 3.5 YIL ÖNEMLİ... Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK’lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Emekli maaşınızın yükselmesi için ne yapmak lazım? İşte yüksek emekli maaşı alma formülü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mi Safir 22 Ekim 2018 13:38 Milletin kafasını bulandırmayın. Sallıyorsunuz resmen. Emekli aylığı bağlama oranları 2000 örcesi, 2000-2008/10 ve 2008/10 sorrası diye üçe ayrılıyor. Benim oranlarım şöyle: 65,30-57,00-43,42.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro