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Elon Musk'tan flaş açıklama! Suudi Arabistan'dan para almayacak

Elon Musk'tan flaş açıklama! Suudi Arabistan'dan para almayacak

TEKNOLOJİ şirketi Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve olayın üstünün örtülmesi teşebbüslerinden sonra Tesla'nın özelleştirilmesi kapsamında Suudi Arabistan'dan para almayacaklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 01:26 - Güncelleme: 04-11-2018 01:26

Recode adlı "podcast"a verdiği mülakatta Musk, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda, "Bu oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi değil. Muhtemelen (Suudi Arabistan'dan para) almayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Musk'ın, Twitter hesabı üzerinden ağustos ayında hisse başı 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekmek istediğini duyurması manşetlere çıkmıştı.

Daha sonra yaptığı detaylı açıklamada Musk, son iki yılda Suudilerin Tesla'yı borsadan çekmek için kendisiyle defalarca temas kurduğunu belirterek, nihayet ağustos ayında, Suudi Arabistan varlık fonu tarafından Tesla'nın yaklaşık 3,2 milyar dolar değerindeki yüzde 5'e yakın hissesinin borsadan satın alındığını aktarmıştı.

Virgin Grubunun kurucusu milyarder Richard Branson da Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümetiyle iki turizm projesi ve Virgin'in uzay işine yatırım görüşmelerini askıya almıştı. 

GATES VAKFI DA ÇALIŞMALARINI DURDURMUŞTU: Aynı şekilde, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eşi Melinda tarafından yönetilen Gates Vakfı ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gelecekteki çalışmalarını durdurmayı kararlaştırmıştı.

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