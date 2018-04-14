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EKPSS sınav yeri sorgulama TC ile giriş sayfası

EKPSS sınav yeri sorgulama TC ile giriş sayfası

22 Nisan'da yapılacak EKPSS sınav yerleri açıklandı. Engelli memur adayları sınav giriş belgelerini online olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden TC şifresi ile sorgulayacak. EKPSS sınav giriş belgesi ile adaylar sınav belirlenen sınav merkezlerinden sınava girecek. Peki EKPSS sınav soruları nasıl, kaç soru sorulacak ve EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 11:35 - Güncelleme: 14-04-2018 10:30

EKPSS sınav yerleri açıklandı, EKPSS sınav giriş belgesi alma sayfası https://ais.osym.gov.tr adresinden olacak. Engelli kamu personeli sınavı EKPSS sınavı 22 Nisan Pazar günü yapılacak. Adaylar EKPSS sınav giriş yerlerine EKPSS sınav giriş belgeleri ile girmek zorunda. EKPSS sınav giriş belgesi çıktısı alma linki haberimizde. Ayrıca EKPSS'ye girecek adaylara çok önemli bir hatırlatma EKPSS için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'nin duyurusuna göre EKPSS adayları AİS'e (aşağıdaki bağlantı) giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilirler. 22 Nsian yapılacak sınava yanlarında getirmeleri zorunlu olan bu sınava giriş belgesi adayın sınav yeri bilgisini de barındırmaktadır.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM'NİN 2018 EKPSS DUYURUSU

"22 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16:00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 2018-EKPSS için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2018 E-KPSS Kura sonuçları ne zaman açıklanacak: 2018 E-KPSS yani Engelli Kamu Personel Sınavı için az bir süre kaldı. Engelli vatandaşlar için kamuda çalışma fırsatı sunan E-KPSS için geç başvuru dönemi yarın başlıyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? 20108 E-KPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak?

2018 Engelli Kamu Personel Sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav hazırlıklarının yanı sıra adaylar kura çekimini ve sonrasındaki tercih dönemini de bekliyor. Peki 2018 E-KPSS süreci nasıl işleyecek? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine E-KPSS adaylarını bekleyen süreç..

E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR: Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.

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