Ekonomik darbe ancak kayadan toz alır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından tüm kadro olarak yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti.

Güçlü, toplum ve Türkiye'nin temel hedefleri olduğunu kaydeden Çalık, refah seviyesini yükseltmek, adalet, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasinin ise vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurguladı.

Çalık, Türkiye'yi eski haline çevirmek isteyen çok sayıda ülkenin bulunduğuna işaret ederek, "Milletimiz birçok darbe girişiminde göğsünü nasıl siper ettiyse 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Başkanı'nı seçti ve dünyaya güçlü Türkiye olarak devam edeceklerini söyledi." diye konuştu.

Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirten Çalık, şöyle konuştu:

Asla yıkamayacaklar: "Bizi yıkamadılar, bölemediler ve diz çöktüremediler. Şimdi yapmak istedikleriyse, bu kadar darbeye karşı yüce milletimizin lideriyle birlikte ayakta dimdik durduğunu görenler ekonomik darbe yapmak istiyorlar. Buna da milletimiz asla izin vermeyecek. Bilsinler ki bizi asla bölemeyecekler, yıkamayacaklar ve yükselişimizi durduramayacaklar. Ben inanıyorum ki milletimiz bu hassasiyeti görüyor ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları da çok net bir şekilde farkında. Yel kayadan alsa alsa ancak toz alır. Darbe girişimleri bizim yükseliş sürecimizi engellemiştir. Şimdi yapılmak istenen ekonomik darbe de ancak kayadan toz alır."

Türkiye'nin 100 günlük icraat programını hazırladığını, çok hızlı bir şekilde yönetimin tesis edildiğini ve ülke ekonomisinin güçlü olduğunu belirten Çalık, "2001 krizinde bir anayasa kitapçığının fırlatıldığı bir Türkiye'de 100 milyar dolar Türkiye'nin cebinden çıkmış bir para vardı. Şimdi 7 düvel Türkiye'ye savaş açmış vaziyette. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, DEAŞ... Birçok terör örgütünün üzerimizde oyun kurduğu dönemden bugün uluslararası güçlerin oyun kurmak istediği bir döneme gelmiş vaziyetteyiz. Buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarete Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da katıldı.