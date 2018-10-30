Ehliyet sonuçları ne zaman belli olur MEB TC ile sorgulama

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu 20 Ekim'de sınava giren sürücü adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Ekim'de dördüncüsü yapılan ehliyet sınav sonuçları yarın yani 1 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar açıklanacak. Direksiyon sınavına girmeye halk kazanacak adayların ise ehliyet sonucundan en az 70 puan alması gerekiyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 28 Eylül ehliyet sınavı sonuçları 1 Kasım'da ilan edilecek. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden

duyurulacaktır. Sınavdan 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazacank.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR: Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.