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Ehliyet sınav tarihleri 2018-2. sınav tarihi MTSAS sayfası

Ehliyet sınav tarihleri 2018-2. sınav tarihi MTSAS sayfası

2018 yılında kaç tane ehliyet sınavı yapılacak, 2. ehliyet sınavı ne zaman yapılacak MEB-MTSAS ehliyet sınav takvimini yayınladı. Buna göre ehliyet sınavı 21 Nisan cumartesi günü yapılacak. Peki 21 Nisan ehliet sınav parası ne kadar olacak, paralar hangi bankaya yatırılacak?

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 15:15 - Güncelleme: 15-03-2018 15:10

Bu sene ilk ehliyet sınavı 10 Şubat tarihinde düzenlenecek. İlk sınava girme hakkını yitiren sürücü adayları ehliyet sınavları ne zaman yapılacak diye merak ediyor. Haberimizde ehliyet sınavı, direksiyon sınavı, ehliyet sınav ücretleri ile ilgili ayrıntıları derledik.

2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-1 10 Şubat 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-2 21 Nisan 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-3 04 Ağustos 2018 ( saat 14.00)
2018/MTSKS-4 20 Ekim 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 22 Aralık 2018 (saat 14.00)

EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR:Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.

Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN: Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

DİREKSİYON SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ: Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz, bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar. Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız. Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız. Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız. Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz. Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR: “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

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