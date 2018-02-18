Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB giriş

Ehliyet sonuçları 10 Şubat MEB sayfasında ne zaman erişime açılacak binlerce aday merakla bekliyor. 10 Şubat ehliyet sonuçları için geri sayım başladı. Sınavları 15 iş günü içinde açıklayan MEB ehliyet sonuçlarını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. meb.gov.tr MTSAS ehliyet sonuç bilgisini öğrenmek isteyen adaylar TCKN ve şifreleri ile ehliyet sorgulama sayfasına girebilecek. Ehliyet sınav sonucu en az 70 puan olan adaylar direksiyon sınavına girmeye ha kazanacak. Direksiyon sonuçları ise 35 dakika içinde açıklanacak.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 22 Şubat'ta açıklanacak.

MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre, 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklandı. Açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Öte yandan bazı durumlarda ehliyet sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulmuyor. Böyle durumlarda sürücü kursları, SMS yoluyla adaylara sınav sonuçları hakkına bilgilendirme yapıyor.

DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME: Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKADA AÇIKLANACAK: MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1.5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kâğıt-kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu sınavların AB standartlarının üzerine çıkarak iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

BU SENE YAPILACAK EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.