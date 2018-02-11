Ege'den sonra Akdeniz'de de kriz çıktı

Türkiye ve KKTC’nin uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz’i 13 parsele ayıran ve uluslararası şirketlere kiralayarak hidrokarbon sondajları yürüten Kıbrıs Rum yönetimi, Ortadoğu’da yeni bir krize davet çıkartıyor.



Rumlardan kendi adına ya da yaptığı ortaklıklarla 6 parsel kiralayan İtalyan ENI şirketi, geçen hafta Kıbrıs adasının batısında, farklı bir ifade ile Antalya açıklarında, Rumların Kalipso adını verdiği 6 numaralı parselde deneme sondajı yaptı. Bir ay süren sondaj çalışmasında İtalyanlar, 170 ile 230 milyar metreküp miktarında yüksek kalitede orta büyüklükte doğalgaz yatağına ulaştı. ENI şirketinin sondaj yaptığı bölgenin bir bölümü, Türkiye’nin de hak iddia ettiği Antalya açıklarıyla üst üste geliyor.

GEMİYİ TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ DURDURDU

Antalya açıklarında sondajını tamamlayan İtalyan sondaj gemisi, önceki gün bu defa Ada’nın doğusunda, Rumlar’dan kiraladıkları KKTC’nin Gazimağusa açıklarındaki bir diğer parsele ilerledi. Rumların Supia adı verdiği 3 numaralı parselde yeni sondaj yapmak isteyen İtalyan gemisi, Rumların iddiasına göre dün Türk savaş gemilerinin engellemesi ile karşılaştı. KKTC açıklarına gelmeden duran sondaj gemisi, İtalya’daki genel merkezlerinden yeni direktif gelinceye kadar bekleme kararı aldı.

TÜRKİYE İLE NAVTEX YARIŞI

Rum hükümet kaynaklarına göre, Türkiye seyrüsefer teleksi (Navtex) diye adlandırılan, bölgedeki deniz ve hava trafiğine uyarı mesajı yayınlayarak, 18 Şubat’tan başlamak üzere bölgede askeri eğitim tatbikatı yapacağını duyurdu. Türkiye’nin FA 78-0198 numaralı seyrüsefer uyarısı, İtalyanların bölgede sondaja başlayacağı tarihleri kapsıyor. Rum yönetimi NR 074/18 kod numaralı seyrüsefer teleksi ile karşılık verdi ve Türkiye’nin yayınladığı uyarı mesajının, yasadışı ve yetkisiz olduğunu ileri sürdü. Türkiye bu defa 0202/18 kod numaralı bir başka seyrüsefer teleksi yayınlayarak Larnaka merkezinden yayınlanan ve ‘Kıbrıs’ adını kullanan NR 074/718 kodlu seyrüsefer teleksinin 1960’ta kurulan orijinal Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etmediğini belirtti.

KKTC: ISRARLA KRİZİ TIRMANDIRIYORSUNUZ

Rumların tek yanlı girişimlerine KKTC de sert tepki gösterdi. Yeni göreve gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlık adına yazılı bir açıklama yaparak, Rumları bölgede tansiyonu kasıtlı bir şekilde ve ısrarla yükseltmekle suçladı. KKTC’nin Türkiye ile geçmiş yıllarda Rumların parsellediği bölgeleri de kapsayarak şekilde, Kıbrıs adası çevresinde parselleme yaptığını ve bölgeyi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdığına dikkat çeken KKTC Dışişleri Bakanlığı, şu uyarıyı yaptı:

“KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacağız. Geçmişte imzalamış olduğumuz uluslararası antlaşmalar ve yapılan ruhsatlandırmaları da dikkate alarak önümüzdeki dönemde somut adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.”

TÜRKİYE'NİN SONDAJ GEMİSİ HAZIRLANIYOR

Türkiye Rumların doğu Akdeniz'eki tek yanlı hareketlerinden sonra önce açık denizlerde 3 boyutlu sismik araştırma yapabilen Barbaros Hayrettin Paşa gemisini satın aldı. Ardından Aralık ayında derin deniz sondajları yapabilen Güney Kore yapımı Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisini envanterine kattı. Türkiye'nin sondaj gemisi, teknik hazırlıklar ve yeni Türkçe isim verilmesinin ardından faaliyete geçecek. Enerji Bakanı Berat Albayrak, geminin ilk görev yerinin doğu Akdeniz olacağını açıklamıştı.

