  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Efsane projeyle geri dönüyor

Efsane projeyle geri dönüyor

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe, Radyo Viva'da 'Adem Metan Show'un canlı yayın konuğu oldu. Bekçe, BKM'nin şuanki durumunu ve gelecekteki projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:05 - Güncelleme: 22-02-2018 16:05

Radyo Viva'da yayınlana 'Adem Metan Show'a konuk olan Bekçi, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bir ekip ile çalışmalara başladığı ve Erdoğan'ın YouTube içinde özel içerikler ürettiğini söyledi.

BKM YENİ MEKANLARI İLE BÜYÜYOR
BKM'nin artık kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Bekçe, "23 Yıldır BKM'deyim. BKM benim için aile gibi. BKM projelerine yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Seyircilerimize daha keyifli işler sunmak için uğraş veriyoruz. BKM olarak mekan sayımızı arttırma çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

HER İŞ KUSURSUZ OLMUYOR BAZI PROJELER ÇÖPE GİDİYOR
Bekçe, "Güzel işlere imza atıyoruz. Biz ünlü isimlerin ürettiklerini doğru zamanda seyirciler ile buluşmasını sağlıyoruz. Her projemizde iyi sonuçlar veriyor diyemeyiz. BKM olarak yaptığımız bazı işleri çöpe attığımızda oluyor" dedi.

'GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK' BEYAZPERDEDE
Çocukların yakından takip ettiği "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibi ile sadece çocuklara özel film çektiklerini söyleyen Bekçe, "Bu sene 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' çok iyi başarı gösterdi. Bizde onlara bu başarısından dolayı 'Bizim Köyün Şarkısı' sinema filmini yaptık. Çocuklar bu filmde kendilerinden bir parça görecek. Yeni filmimiz 'Bizim Köyün Şarkısı' 30 Mart'ta vizyonda olacak" dedi.

ÇOCUK OYUNCULARI İSTİHDAM ETMEK ZOR
Bekçe, "Çocukların bir iş yapma imkanı yok. Yavrularımız okula gidiyor. Onları istihdam etmek sınırlı. Okulları olduğundan programları dar. Bizim 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' projemiz tiyatroda bir fikir olarak ortaya çıktı. Çocuklar için bir proje yapmak istedik. Çocuklar için konforlu bir ortam oluşturularak onları tiyatro ile buluşturduk. Seyirciden çok olumlu tepkiler alıncada ne kadar doğru karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk" ifadesini kullandı.

JET SOSYETE EKRANLARA JET GİBİ GİRDİ
Bekçe, "Biz Gülse Birsel ile 'Aile Arasında' sinema filmini 2015 yılındı ilk konuştuk. Kendisi senaryonun hazır olduğunu söylediğinde 2017 yılına giriş yapmıştık. Senaryo, oyuncu kadrosu ve filme dair her şey çok güzeldi. Siz güzel ve sıcak iş yaptığınızda seyirci olumlu tepki veriyor.
Jet Sosyeyete beklentileri karşılayacak şekilde hazırlandı. Dizi için biz ilk adımı Eylül ayında attık. Sadece güzel iş yapmanız yetmiyor projenin doğru zamanda yayın saati ve günü belirlenmeli. Filmin ilk bölümü reyting sıralamasında birinci çıkması hepimizi mutlu etti" dedi.

BKM FİLM FESTİVALİ YAPMAYACAK
Film festivallerinin desteklenip, daha da geliştirilmesine dikkat çeken Bekçi, "BKM olarak biz mevcut film festivallerine destek vermeye devam eden taraf olacağız. Mevcut olan festivaller daha çok desteklenmeli ve dünya standartlarına getirilmeli" ifadesini kullandı.

'ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR' GERİ DÖNÜYOR
Yılmaz Erdoğan'ın çok kitap okuduğunu ve yenilikleri yakından takip ettiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Bekçe," Yeniliklere açık olan Yılmaz Erdoğan gündemi çok iyi takip ediyor ve analizler yapıyor. Biliyorsunuz Çok Güzel Hareket Bunlar yakında geliyor. Kendi bilgilerini de yeni oyuncu kadrosunda bulunan gençlere de aktarıyor" ifadesini kullandı.

YILMAZ ERDOĞAN YOUTUBIR OLMAYA GELİYOR
Yılmaz Erdoğan, Münaşaka oyunu için çıktığı turne yolcuğunda 'Yol Güzel' ile turne öncesi ve sonrasını çekerek sevenleri ile paylaşıyor. Gençlere ulaşmak için önemli yer olduğunu ifade ettiğini paylaşan BKM Genel Müdürü Bekçe, Yılmaz'ın daha fazla sosyal medyada aktif olacağını dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Efsane projeyle geri dönüyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ibo 22 Şubat 2018 17:18 paraya sıkıştı herhalde

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat