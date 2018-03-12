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Efkan Ala için emir vermişti! FETÖ'cü Kemal Mutlum'un ifadesi

Efkan Ala için emir vermişti! FETÖ'cü Kemal Mutlum'un ifadesi

ANKARA 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda Akıncı Üssü davası görüldü. Davada FETÖ'cü çıkan eski Tuğgeneral Kemal Mutlum ifade verdi. Mutlum dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın uçağının indirilmesini istemişti.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 16:01 - Güncelleme: 12-03-2018 16:15

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla sürdürüldü. Duruşmada, 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yapan sanık eski tuğgeneral Kemal Mutlum savunma yaptı.

Savunmasının başında "Kesinlikle FETÖ'cü ve darbeci değilim" diyen Kemal Mutlum, ses kaydının da montaj olduğunu iddia etti.

EFKAN ALA DETAYI

Mutlum, Erzurum kuleyi arayarak İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın uçağının F-16'larca indirilmesi isteğinde bulunduğu iddiasıyla ilgili de "Ben böyle bir emir vermedim. Sadece Erzurum'daki uçakların durumunu öğrenmek istedim ve sağlıklı bilgi de alamadım." savunmasını yaptı.

BAŞKA GENERAL YOK DİYE GİTMİŞ

Harekat başkanlığında o gün başka general olmadığından, Tunceli bölgesinde havada iki F-16'nın icra edeceği harekatı takip etmek için harekat merkezine gittiğini iddia eden Mutlum, şöyle konuştu:

"Eskişehir BHHM tarafından planlanan terörle mücadele harekatı icra edilecek. BHHM'nin uçakları görev bölgesindeyken 19.00 civarında normalde hiç rastlanmayacak şekilde Genelkurmay karargahından arandık. Genelkurmay Başkanı'nın telefona bağlanacağı söylendi. Telefonu açtım ama Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’i bağladılar. Kendimi tanıttım. 'Hava Kuvvetleri Komutanınıza söyle, üslerden uçuş yasak. Sizin orada emniyetiniz nasıl? Orası önemli. Giriş çıkışlara dikkat edin' dedi. Ben, uçuş yasak emrini kendisinin başkanlığını yaptığı toplantıda Kurmay Başkanı Vekili Cevat Yazgılı'ya verebilecekken bana vermesine şaşırdım. Ben aldığım emri ilgili yerlere aktardım. Uçuş yasak emrini bizzat Orgeneral Abidin Ünal'ı arayarak bildirdim. Ayrıca Eskişehir BHHM'deki Recep Ünal'a, Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Güneykaya'ya da uçuş yasağı emrini aktardım. Sebebini bilmediğimi, sadece tahminimin terörizm kaynaklı yerden havaya füze tehdidi olabileceğini Tümgeneral Güneykaya'ya ilettim."

Yüzbaşı ateş ediyor bize de ateş edin diye bağırıyordu

Silah seslerini duyduktan sonra harekat merkezini kontrol altına almak için bazı emirler verdiğini dile getiren Mutlum, sonrasında Genelkurmay'dan atamalar ve ilişik kesme dönemleriyle ilgili Genelkurmay Personel Başkanı'ndan mesaj geldiğini gördüğü, normal yollarla gelmiş, imzalı, darbe içerikli olmayan "harekat yıldırım" mesajına içinde bulundukları durumdan ötürü çok önem vermediğini iddia etti.

Uçuşların BHHM'den yönetildiğini düşünmüş

Mutlum, saat 22.00'den sonra plansız uçuşların başladığını gördüğünü ifade ederek, "Uçuşlar Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden olmadığına göre, üslerin bağlı olduğu BHHM'den yönlendirilip yönetildiğini düşündüm. Bu karmaşık ortamda daha öncesinde Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde terörle mücadele harekatı olabileceği konusunda telefon almıştım." dedi.

Bordo Berelilerin öğretmeni ile komutanın ifadesi

Kameradan kapıya ateş edildiğini gördüğünü belirten Kemal Mutlum, "Endişelendim çünkü onlara karşı koyabileceğimiz bir silah yoktu. Burada başımdan geçenleri aktarıyor olamayabilirdim." diye konuştu.

Akşama kadar odasında kalmış

Yaşananları televizyondan izlediğini, harekat merkezindeyken de televizyonu kapattırmadığını savunan Mutlum, merkezden çıktıktan sonra odasına gittiğini ve 17.30'a kadar beklediğini bildirdi. Mutlum, "Darbeci olsam Tümgeneral Yazgılı bana neden müdahale etmedi, diye düşünüyorum." dedi.

TAPELERE UYDURDUĞU BAHANE

İddianamede yer verilen tapelerin de doğru olmadığını savunan Mutlum, o gün yaptığı konuşmalara müdahale edilerek kelimeler, sesler, heceler ve harfler tahrif edilerek sahte kayıtlar oluşturulduğunu iddia etti.

Mutlum, darbe girişiminin içinde yer almadığını, öncesinden haberinin olmadığını, sivil ve resmi kişilerle toplantı yapmadığını, hiçbir emir almadığını ve vermediğini iddia etti. FETÖ ile de bir bağı olmadığını savunan Mutlum, tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • has 12 Mart 2018 16:09 konuşmalara müdahale edilerek kelimeler, sesler, heceler ve harfler tahrif edilerek sahte kayıtlar yaptı diyor alçak satılmış vatan haini o tür işler sizin işleriniz kalleş haçlı uşakları

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