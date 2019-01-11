Ece Erken ve Bircan Bali’den olay liste! Magazin dünyasında neler oluyor

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bu gün ilginç bir liste açıklandı. Magazin dünyasında hangi ünlü isim kimle kavgalı, hangi ünlü isimle kimle neden konuşmadığını belirten bir lise yaptılar. Bir çok ünlü isimlerin olduğu listenin bir hayli kalabalık ve karışık olması ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Canlı yayında yapılan listede bakın hangi ünlüler var...

30’U AŞKIN KİŞİYLE KONUŞMUYOR Listede en dikkat çeken isimse Ece Erken’in P.Kraliçesi olarak yazdığı Demet Akalın oldu. Akalın 30’u aşkın kişiyle görüşmüyor. Erken yaptığı paylaşıma ‘Beynimiz yandı’ notunu düştü ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden beğeni aldı.Demet Akalın'ın arasını bozuk olduğu kişiler arasında İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Gülben Ergen, Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil, İrem Derici, Özlem Yıldız, Işın Karaca, Ebru Yaşar, Nur Yerlitaş, Hülya Avşar, Demet Şener ve Ebru Polat gibi bir çok ünlü var.

BÜLENT ERSOY KİMLE KONUŞMUYOR Liste de dikkat çeken ikinci isim ise Diva Bülent Ersoy. Ersoy'un konuşmadığı kişiler arasında Ajda Pekkan, Seda Sayan, Nur Yerlitaş, Rezzan Mutlu ve Gülşah Saraçoğlu var.