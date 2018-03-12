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E-Devlet'ten bir hizmet daha! Miras paylaşımında yeni dönem

E-Devlet'ten bir hizmet daha! Miras paylaşımında yeni dönem

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 16:23 - Güncelleme: 12-03-2018 16:23

Soyağacı, miras sorgulama, sefer görev emri sorgulama derken e-Devlet'ten ses getirecek bir hizmet daha yolda. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmetler sonrasında e-Devlet'in sitesi çökmüştü.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı. Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

VASİYETNAME DE EKLENECEK
Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek. Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 16:49 ÖSO militanları savaşta ölürse, onlar da TSK mensupları gibi ‘Şehit’ mi kabul edileceklerdir? Ailelerine herhangi bir tazminat ve maaş ödenecek midir?

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