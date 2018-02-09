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e devlet soyağacı sorgulama Alt-üst soy sorgulama ekranı

e devlet soyağacı sorgulama Alt-üst soy sorgulama ekranı

Soyum nereden geliyor, soyağacım nereden geliyor, soyağacı nasıl sorgulanır soruları 2 gündür gündemde. e-devlet şifresiyle kolayca öğrenebileceğiniz soyagacı sorgulama sayfasına girilmiyor. Sadece birkaç saat hizmet veren e-devlet soyagacı sorgulama sayfası yoğunluktan dolayı şuan hizmet veremiyor. Binlerce vatandaş soyagacını sorgulamak için merakla bekliyor. Daha önce soyagacı öğrenmek için dilekçe yazmanız, o dilekçeye cevap gelmesi ve resmi izinlerin olması gerekiyordu ama şimdi sadece e-devlet şifrenizle alt-üst soy sorgulama ekranına girerek hangi soydan geldiğinizi kolayca öğrenebileceksiniz.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 12:31 - Güncelleme: 09-02-2018 14:34

E Devlet şifresiyle soyagacı sorgulamak için turkiye.gov.tr adresine akın eden binlerce vatandaş e-devlet sistemini çökertti. Daha önce neredeyse imkansız olan bir sürü evrak ve belge istenen soyagacı sorgulama işlemi şimdi sadece e devlet şifresiyle kolayca ve anında sorgulanabilecek. Dün hizmete açılan e devlet soyağacı sorgulama ekranı yoğunluktan kısa sürede çöktü. E devlet şifresiyle turkiye.gov.tr adresine giren binlerce vatandaş 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır' uyarısı ile karşılaşıyor. E devlet şifresi olmayan soyagacını sorgulamayacak bu yüzden PTT'den 2 lira karşılığında TC kimlik numaranızla e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.

E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NEDEN ÇÖKTÜ: E-DEVLET'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.

SOYAGACINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

NASIL SOYAGACIMI SORGULARIM: Dün hizmete giren yeni uygulama sayesinde vatandaşlar artık internet ortamında soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Alt-üstsoy sorgulama ekranından girilen bu yeni hizmete, sağ üst köşede bulunan belge oluştur linki tıklanarak 2 adımda soyağacı listesine ulaşılabiliyordu.

Dün özellikle akşam saatlerinde meydana gelen yoğunluk e-Devlet sitesinin tümüyle kilitlenmesine neden oldu. Soyağacı sorgulama dışındaki hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlarda büyük mağduriyet yaşadı. Durumu sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Yoğunluk nedeniyle oldukça ağır ilerleyen sistem durma noktasına geldi. Bir çok vatandaş soyağacı sorgulama işlemi yapamadan sistem çöktü. Sıklıkla güncellenen turkiye.gov.tr adresi an itibarıyla sorgulama işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "altsoy-üstsoy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.

1 SAATTE 33 BİN BELGE ÜRETİLDİ: E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "altsoy-üstsoy raporunun" nüfus müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün kullanımına açıldı. Altsoy-üstsoy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.

E-Devlette soyağacı sorgulama sayfası sistemi kilitledi.. Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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