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E devlet şifresi alma internetten nasıl olur?

E devlet şifresi alma internetten nasıl olur?

e devlet şifresini PTT'ye gitmeden onlineolarak internetten nasıl alırım sorusu soy ağacı sorgulama uygulaması erişime açıldığından beri merak konusu oldu. Peki e devlet şifresi alma yolları neler, kimler e devlet şifresini online olarak alabilir internetten alabilir?

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 15:20 - Güncelleme: 29-07-2018 15:20

e devlet şifremi internetten alabilir miyim, e devlet şifresi almak için PTT şubesine gitmem şart mı sorularının cevabını dereldik. Devlet hizmetlerine online erişim imkanı sağlayan e-Devlet için nasıl şifre alınır ve e-Devlet girişi nasıl yapılır? Türkiye'de vatandaşların devlet daireleriyle ilgili çeşitli işlemleri yürütebilecekleri ve SGK, Adalet Bakanlığı, EGM gibi kurumlardan bilgi alabildikleri online bir platformdur. Peki e-Devlet giriş işlemi nasıl yapılır, e-Devlet şifresi nasıl alınır?

E DEVLET ŞİFRESİ NE KADAR OLDU: Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.

KİMLER -DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR: 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR: Turkiye.gov.tr adresinde yer alane-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.E Devlet giriş – E Devlet şifresini unutursanız yapmanız gerekenler

E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR:Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

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