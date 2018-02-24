Duygulandığı o anı anlattı: Evde ağlaştık

Afrin Harekatına katılmak üzere sınırda bulunan asker, polis ve güvenlik korucularımızın dün Gaziantep'in Islahiye ilçesinde birlikte cuma namazı kıldığı görüntüler medyaya yansımıştı. Kahramanmaraş'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu görüntüler vardı. Askerin namaz kıldığı görüntülerden ailece etkilendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tablo için 'evde ağlaştık' ifadesini kullandı.

Dün Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen özel harekat birlikleri ve güvenlik korucularının konuşlandığı İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından asker, polis ve güvenlik korucuları birlikte Cuma namazı kılmıştı. Partisinin Kahramanmaraş İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntülerle ilgili şunları söyledi:

"EVDE AĞLAŞTIK"

"Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir."

İşte askerin namaz kıldığı o anlar;