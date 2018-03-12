Düşen Türk jetindeki pilot Melike'nin büyük dramı!

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi, uçağın kara kutusu da bulundu. Dün meydana gelen kazada, Mina Başaran dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın pilotu ise Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Melike Kuvvet'ti.

Posta'da yer alan habere göre; Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran alçak FETÖ kumpaslarına Melike Kuvvet'in de kurban gittiği ortaya çıktı. Başarılı pilotun arkadaşı Murat Seluk, Melike Kaptan'ın başına örülen kumpası tüm ayrıntılarıyla tek tek anlattı.

BAŞINA NE ÇORAPLAR ÖRDÜLER

FETÖ’cüler tarafından,asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip “ahlaksız yaşantıdan”ordudan atıldı... Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları “pavyonda şarkı söylemişsin,gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi.

İran'da düşen uçağın pilotu Melike Kuvvet (Solda) ile uçakta kabin memuru olarak bulunan Eda Uslu (Sağda).

NE PAVYON NE DE GECE KULÜBÜ VARDI

Olay Merzifon’da geçiyordu,orda ne pavyon ne de gece klübü vardı... Olsa bile onurlu ve şerefli bir Türk askeri olan Melike zaten öyle bir şey yapmazdı... Eş dost toplantılarında yoğun istek olursa bir şarkı patlatırdı... Onu ordudan atmak isteyen şerefsizler bunu bahane ederek kumpas kurmuşlardı.



BEŞ PARASIZ VE YAPAYALNIZ KALDI

Beş parasız ve yalnız kaldı,görevde iken arkadaşım kardeşim amirim diyenler Avcılar’da oturduğu evin kirasını 3 ay ödeyemediği dönemlerde telefonunu bile açmadılar,kimse arayıp sormadı,hep yalnız hep bir başına kaldı. İstanbul’da özel bir üniversitede 3200 lira maaşla derslere girmeye başladı,ama bu para ne ordudan atıldığı için ödemek zorunda olduğu tazminata, ne kirasına ne de kredi kartlarına yetiyordu...

Haksız yere ordudan atılmış olmanın hazımsızlığı da bu işin cabasıydı.

İNTİHARI BİLE DÜŞÜNÜYORDU

İntiharı bile düşünüyordu... O dönemlerinde sürekli telefonla konuşuyor telkinlerde bulunuyordum... AYİM’e (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) dava açtı geri dönmek için,ilk duruşmada kaybetti,sen orduya layık değilsin demişti AYİM’in sözde hakimleri... Zira;bir yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi olacak,onu ordudan atan Hava Kuvvetleri komutanı, Personel Daire Başkanı,İstihbarat Daire Başkanı ve AYİM’in hakimleri tutuklanacaktı.

ORDUDAN ATILDIĞI İÇİN İŞ VERMEMİŞLER

Bu arada sadece helikopter pilotu belgesi olduğu için sivil hava yollarına işe giremiyordu, ben 'Sivil piyasada helikopter pilotluğu yap' dediğimde ise, "Abi piyasa Kara Havacı Pilotların elinde,ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar" diyordu. Bir taraftan üniversitede hocalık yaparken diğer taraftan da borç harç kredi ile Çorlu Uçuş okuluna başlamıştı jet pilotu sertifikası için... Belgesini de almaya az kalmıştı ve aldığı dönemde de darbe oldu.

BİNBAŞI RÜTBESİYLE HELİKOPTERİNE BİNECEKTİ

Tüm suçlular tutuklandı, Hava Kuvvetleri ise FETÖ’nün geçmişte ordudan attığı pilotları geri çağırmıştı...Melike gibi bir çok kişiye ulaştı,Melike buna çok sevinmişti eski günlerde olduğu gibi üniforma giyecek Binbaşı rütbesiyle Helikopterine binecekti. Sağlık raporu istediler onu da aldı, pazar günü telefonla konuştuk "Yarın Hava Kuvvetleri’ne gidiyor yenide göreve başlıyorum" demişti, çok mutluydu...

FETÖ'CÜLER YÜZÜNDEN GÖREVE DÖNEMEDİ

Eğitim aldığı Çorlu’daki uçuş okulu FETÖ’den kapatılmıştı, Hava Kuvvetleri ise Melike’yi FETÖ’cü bir okulla yakın temasta ve eğitimde olduğu için göreve kabul etmeyeceklerini bildirmişti. FETÖ’cüler yüzünden atılmıştı,yine FETÖ’cüler yüzünden göreve dönememişti... Bu arada Anayasa Mahkemesine başvurdu ve davayı kazandı,”özel hayatın gizliliğinin ihlali “gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti,göreve tekrar döneceği günlere aylar kalmıştı. Onurunu şerefini üniformasını yeniden alacaktı.

BAŞARAN HOLDİNG'TE İŞ BULMUŞTU

Bu arada parasızlık ve yoklukta dipteydi... Hava Kuvvetleri’ne döneceği güne kadar sırf borçlarını ödeyebilmek ve bir nefes alabilmek için BAŞARAN HOLDİNG’deki bu işi bulmuştu... 3-5 aydır onların özel uçağında pilotluk yapıyordu... Gözü ne sivil hava yollarında ne de bir iş adamının jetindeydi... Milliyetçi Atatürk’çü vatan aşkıyla tutuşan bir askerdi... Derdi tekrar üniforma giymekti... Benim diyen erkekten daha erkek, benim diyen adamdan adamdı.. Herkese de adamlık insanlık dersi verecek karakterdeydi... Hayatı bu kadar travma ve yokluk içinde geçen vatansever Türk askeri,usta pilot Melike az önce eğlence için gezme tozma için Dubai’ye ordan da İran’a götürdüğü bir zengin ailenin özel pilotu olarak, uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

BU KADIN BUDURUMDAYKEN NEREDEYDİNİZ?

Geride ne eş ne çocuk ne baba,sadece bir Ana bıraktı... Bugün onu aramayan, sormayan, üç kuruş yardım etmeyen, onu yalnızlık ve çaresizliğe bırakan sözde dost ve arkadaşlarının RAHMET yorumlarını şaşkınlık içersinde okuyorum... Bu kadın bu durumlardayken neredeydiniz. Yakın bir arkadaşım çok sevdiğim bacım,örnek insandı... Allah Rahmet eylesin kardeşim güzel yürekli insan... Seni bu hayatı yaşamaya mahkum edenlerin Allah belasını veriyor, verecekte... Nur’lar içinde yat güzel yürekli kadın.

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