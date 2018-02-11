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Düşen helikopterimiz füzeyle mi vuruldu?

Düşen helikopterimiz füzeyle mi vuruldu?

TSK'nın Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada helikopterin nasıl düştüğünün yapılacak teknik inceleme sonrası belli olacağı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 17:41 - Güncelleme: 11-02-2018 00:41

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir televizyon kanalında düşen helikopterimizin güdümlü bir füzeyle vurulmadığını açıkladı.

Ağar yaptığı açıklamada, "Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü bir füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok. Helikopterimizin düştüğü veya kırıma uğradığı yerde bir patlama meydana geliyor. Bunu da bir mühimmat patlaması olarak değerlendiriyoruz.''

"MÜHİMMAT PATLAYINCA ŞEHİT OLDULAR"

''Güdümlü bir füzeyle düşürülmediği çok net olarak görülüyor. Ama bir doçka olma ihtimali var. Uçaksavar da olabilir. Böyle bir şekilde irtifa kaybetmesine sebebiyet veren bir etkiyle karşı karşıya kalmış olasılığı oldukça güçlü. Ama bir diğer tarafıyla da teknik bir arıza olup o arızaya bağlı bir irtifa kaybı ve kırım yaşanmış olabilir. Ama sonuçta gerçekleşen bir patlama var. Muhtemelen vermiş olduğumuz şehitler o patlamaya bağlı" dedi.

ATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 11 Şubat 2018 00:50 Katil amerika orta dogudan defol? Bu millett ulkesi icin seve seve sizi denizde bogar. Tek careniz bizi atom bombasiyle yok etmek.. O da sizin gibi katillere yakisir!

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