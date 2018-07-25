Dünyanın en uzun köprüsü yapılıyor!

Sputnik'te yer alan habere göre Sahalin Valisi Oleg Kozhemyako ile dün yapılan bir toplantıda konuşan Putin "Sahalin ile anakara arasında bir köprü inşa edilmesi konusu onlarca yıldır konuşuluyor. Bu köprü adada yaşayanların uzun yıllardır hayali" dedi.
Hükümete projenin uygulanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmesi talimatı verdiğini belirten Putin, köprünün bölge halkının hayatını kolaylaştıracağını söyledi.
ANAKARAYA BAĞLANTISI OLMAYAN TEK RUSYA TOPRAĞI
Putin "Köprü sayesinde anakaraya yılın her döneminde, her türlü hava koşulunda gelebilirsiniz" dedi.
Putin, köprünün Uzak Doğu Bölgesi ve Rusya'nın kuzeydeki topraklarının geliştirilmesini sağlayacağını da ifade etti. Sahalin Adası, anakaraya bağlantısı olmayan tek Rusya toprağı. Kırım da Avrupa'nın en uzun köprüsü olan Kırım Köprüsü ile mayıs ayında Rusya'ya bağlanmıştı.
MALİYETİ 8.54 MİLYAR DOLAR
Sahalin Adası'na yapılması istenen köprünün projesi çok daha pahalı ve zor olacak. Zira köprünün uzunluğu 580 kilometre olacak ve ray hatları ile başka altyapılar da kurulacak. Proje için 3 ana ve 10 ek köprü gözü gerekecek. Köprünün maliyetininse 540 milyar rubleyi (8.54 milyar dolar) aşması bekleniyor. Bu rakam Kırım Köprüsü'nün maliyetinden 3 buçuk kat daha fazla.
Sahalin Adası'nın nüfusu son 25 yılda anakara ile bağlantısı olmaması nedeniyle yüzde 30 azalarak 500 bine düştü.
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Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.DEVAMI »
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