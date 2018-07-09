Dünyaca ünlü White Party Nikki Beach Bodrum’da

Bodrum’da eğlence standartlarını yeniden belirleyen Nikki Beach, 21 Temmuz’da White Party’ye katılan misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Havai fişek gösterileri, hit müzikler ve görkemli kostümlerle dans şovları, saksafon ve perküsyon performansları ile Bodrum’un en eğlenceli gecesini vadediyor.

ÜNLÜ DJ'LER SAHNE ALACAK

Dünyaca ünlü Nikki Beach Dubai’nin Resident DJ’i Mademoiselle Sabah ve Nikki Beach Marbella’nın Resident DJ’i DJ Antonio performanslarıyla müziğin ritmini yükseltecek.

ÖZEL İKRAMLAR OLACAK

Nikki Beach’in master şeflerinin geceye özel hazırlayacağı lezzetli yemekler, özel ikramlar ile damaklarda da bu kutlamayı yaşayacaksınız. Deneyimli mixolojistlerin elinden çıkan signature kokteyller ise eğlenceye gece boyunca eşlik edecek.

PARTİ TARİHİ 21 TEMMUZ

Nikki Beach Bodrum, hayatın her anını kutlamak isteyenleri 21 Temmuz’da White Party’e bekliyor.