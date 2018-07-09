  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dünyaca ünlü White Party Nikki Beach Bodrum’da

Dünyaca ünlü White Party Nikki Beach Bodrum’da

BODRUM’da eğlence standartlarını yeniden belirleyen Nikki Beach, 21 Temmuz’da White Party’ye katılan misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:33 - Güncelleme: 09-07-2018 15:33

Bodrum’da eğlence standartlarını yeniden belirleyen Nikki Beach, 21 Temmuz’da White Party’ye katılan misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Havai fişek gösterileri, hit müzikler ve görkemli kostümlerle dans şovları, saksafon ve perküsyon performansları ile Bodrum’un en eğlenceli gecesini vadediyor.

ÜNLÜ DJ'LER SAHNE ALACAK
Dünyaca ünlü Nikki Beach Dubai’nin Resident DJ’i Mademoiselle Sabah ve Nikki Beach Marbella’nın Resident DJ’i DJ Antonio performanslarıyla müziğin ritmini yükseltecek.

ÖZEL İKRAMLAR OLACAK
Nikki Beach’in master şeflerinin geceye özel hazırlayacağı lezzetli yemekler, özel ikramlar ile damaklarda da bu kutlamayı yaşayacaksınız. Deneyimli mixolojistlerin elinden çıkan signature kokteyller ise eğlenceye gece boyunca eşlik edecek.

PARTİ TARİHİ 21 TEMMUZ
Nikki Beach Bodrum, hayatın her anını kutlamak isteyenleri 21 Temmuz’da White Party’e bekliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dünyaca ünlü White Party Nikki Beach Bodrum’da haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro