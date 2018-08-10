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Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Roberto Azevedo uyardı! Durum çok ciddi

Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Roberto Azevedo uyardı! Durum çok ciddi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevedo önde gelen sanayi ülkeleri arasındaki ticari anlaşmazlığın daha da tırmandırılmasının ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Küresel bir ticaret savaşının tüm dünyada büyüme ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulunan Azevedo, "Durum çok ciddi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 11:19 - Güncelleme: 10-08-2018 11:19

Azevedo Alman Handelsblatt gazetesinde yayımlanan makalesinde "durumun son derece ciddi olduğunu" belirterek "ticaret savaşında ilk silahların ateşlendiği" kanaatinde olduğunu kaydetti.

Azevedo anlaşmazlığın tırmandırılmasının dünya ekonomisine ciddi etkide bulunacağını, bütün ülkelerde istihdam ve büyüme kaybına yol açıp en çok yoksul kesimleri mağdur edeceğini dile getirdi.
 
ÜLKENİN MALLARINA ZAMLI GÜMRÜK TARİFESİ: Ticari anlaşmazlığa taraf olan ülkelerin adlarını zikretmeyen Roberto Azevedo'nun eleştirilerini öncelikle ABD ve Çin'e yönelttiği tahmin ediliyor. Çin ve ABD aralarındaki ticari anlaşmazlığı tırmandırmış ve karşılıklı olarak diğer ülkenin mallarına zamlı gümrük tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.
 
ABD BLOKE EDİYOR: DTÖ Başkanı'nın krizin büyümesi dolayısıyla dile getirdiği eleştiriler münferit ülkelerle sınırlı kalmıyor. Sorunların çözümü için katkıda bulunmada bütün dünya devletlerine sorumluluk düştüğünü vurgulayan Azevedo "dünyayı ticaret savaşına sürükleyebilecek önlemler almak kadar, bu gelişme karşısında ses çıkarmamanın da zarar verebileceğini" ifade etti. DTÖ'nün başlıca işlevleri sayılan ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevinin de tehdit altında olduğunu belirten Azevedo temyiz kuruluna yapılan atamaları da eleştirdi. Hukukçulardan oluşan bu kurul uzlaştırma davalarında hangi hukuki yöntemlerin kullanılacağına karar veriyor.
 
KURULLA İLGİLİ İŞLEMLER BLOKE EDİLDİ: Roberto Azevedo kurul üyelerinin görev süresinin dolmak üzere olması nedeniyle kurulun karar alabilecek çoğunluğa ulaşamayacağını belirtti. Azevedo ABD'nin öne sürdüğü çekinceler nedeniyle kurulla ilgili atama işlemlerinin bloke olduğunu ifade etti.

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