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Donald Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

Donald Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a "Bir tür yaptırım" uygulanabileceğini ancak Suudilerle yapılan silah ve askeri malzeme satışı anlaşmasını korumak istediğini" söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 07:15 - Güncelleme: 20-10-2018 07:15

ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.

Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.

Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.

Silah anlaşması yerine "bir tür yaptırım"
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti sorulan Trump, söz konusu anlaşmayı korumak istediğini vurguladı. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Kaynak : AA

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