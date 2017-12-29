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Dolunay final 26.bölüm saat kaçta 31 Aralık'ta var mı?

Dolunay final 26.bölüm saat kaçta 31 Aralık'ta var mı?

Dolunay 26.final bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz dizisi olarak başlayan fakat final yapma kararı alan Dolunay 31 Aralık 2017 gecesi var mı Star Tv'de kaçta yayınlanacak merak ediliyor. Dolunay 26.final bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 09:48 - Güncelleme: 29-12-2017 09:48

Star Tv'de salı günü yayın hayatına başlayan daha sonra pazar gününe geçen Dolunay final yapma kararı aldı. 26.yeni bölümüyle final yapacak olan Dolunay'da neler yaşanacak? 31 Aralık pazar günü ekrana gelecek mi? 

Özge Gürel, Can Yaman, Hakan Kurtaş ve Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı Dolunay, bu hafta final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan Dolunay final bölümünde sık sık Ferit ve Nazlı’nın romantik anlarına tanık olan izleyicileri sürpriz sahneler de bekliyor.  Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.

DOLUNAY 31 ARALIK TARİHİNDE YAYINLANACAK MI? Dolunay final bölümü 31 Aralık tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Dolunay final bölümü 31 Aralık tarihinde Star Tv'de 19:45'te ekrana gelecek.

DOLUNAY NEDEN FİNAL YAPTI?

Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı, Türkan Şoray'ın da kızını 'bir an önce bitir, zarar edeceksin' diyerek uyardığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Yağmur Ünal, konuya açıklık getirdi:Çok başarılı bir iş oldu. Yaz dizisiydi, uzadı. Dizi şimdiden 3 ülkeye satıldı. Profesyonel bir şirket var. Maddi olarak annemle hiçbir bağlantısı yok. Annemin her zaman fikirlerini alırım ama hepsi o kadar."

 

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