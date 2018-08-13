  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Dolar mevduatlarına el konulacak' söylentisi çıkardılar zirveden flaş açıklama

'Dolar mevduatlarına el konulacak' söylentisi çıkardılar zirveden flaş açıklama

Mevduat hesaplarına el konulacak yalanıyla sosyal medyada kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" diyerek uyardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-08-2018 00:17 - Güncelleme: 13-08-2018 00:22

TÜRKİYE'ye yönelik ekonomik bir savaş başlatılırken sosyal medya üzerinden de söylentilerle panik yaratılmaya çalışıyor. Bunun için de 'döviz mevduatlarına el konulacak' yalanları bir kez daha piyasaya sürüldü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki açıklamalarının ardından sosyal medyada başlayan "mevduatlara el konulacak" söylentilerine Beştepe'den jet açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların tamamen uydurma olduğunu ve ekonomik savaşın bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

EKONOMİMİZ GÜÇLÜ

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Dolar mevduatlarına el konulacak' söylentisi çıkardılar zirveden flaş açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 13 Ağustos 2018 00:42 B PİLÂNI sözünün ne olabileceğini, işittiğim andan beri düşünüyorum. Cumhûriyet tarihinin bütün belâlı dönemlerinden haberdar bir kişi olarak aklıma gelmeyecek tek çözüm "DOLAR MEVDUÂTINA EL KOYMA" saçmalığıdır. Ama, elin ağzı torba değil. İlm-i belâgatin bir kâ'idesi de "Sözün, hitâb edilen kişinin kültürüne, ahlâkına, mevki'ine uygun tarzda söylenmesi"dir. Her lafın anlamı, dinleyene göre eğrilir, bükülür. Rahmetli Erbakan Hoca, "Her doğru söylenmez" derken bu kâ'ideyi îmâ etmişti ve çok istismâr edilmişti. Türkçenin unutulduğu günümüzde, sözün hedefe tam isâbetle sarfı, büyük bir kudrettir. ASILMIŞIN HÂNESİNDE İP'TEN BAHSEDİLMEZ.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro