'Dolar mevduatlarına el konulacak' söylentisi çıkardılar zirveden flaş açıklama

TÜRKİYE'ye yönelik ekonomik bir savaş başlatılırken sosyal medya üzerinden de söylentilerle panik yaratılmaya çalışıyor. Bunun için de 'döviz mevduatlarına el konulacak' yalanları bir kez daha piyasaya sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki açıklamalarının ardından sosyal medyada başlayan "mevduatlara el konulacak" söylentilerine Beştepe'den jet açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların tamamen uydurma olduğunu ve ekonomik savaşın bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

EKONOMİMİZ GÜÇLÜ

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız."