Dolar bugün ne kadar cari açık rakamları sonrası fırladı!

4,65’ine altına kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra 4,68-4,71 aralığında gezindi. Sabah saatlerinde 5,45’li seviyelere düşen euro/TL ise 5,59’lara kadar yükseldi. Cari açık rakamlarıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar 4,74 seviyesini geçerken euro 5,56 seviyesine yükseldi.

DOLAR 4,74'E YÜKSELDİ

Saat 10.39 itibarıyla dolar 4,74 seviyesinde, euro 5,56 seviyesinde.

BORSA CARİ AÇIKLA SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul ise 96 bin seviyesinde 94 bin seviyesine düşerek değer kaybetti.

Piyasaların beklediği çok kritik veri açıklandı!

GÖZLER EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU'NDA

Piyasalar, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanıldı. Bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacak olan piyasalar, yeni organizasyon yapısı ve atamaları da yakından izleyecek. Ayrıca, cuma günü gelecek olan Fitch'in kredi not ve görünüm kararları da önemli. Analistler, “Piyasanın kafası bir nebze karıştı. 'Ekonominin başında Berat Albayrak mı yoksa kurul mu olacak?' piyasadaki en büyük soru işareti" dediler.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.26 dolar ya da yüzde 1.6 düşerek varil başına 77.60 dolara kadar indi. Ardından yeniden yükselişe geçen petrol 78 dolar seviyelerine tutundu.

Altının ons fiyatı da 1251.18 dolar seviyelerinde bulunuyor.