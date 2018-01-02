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Dolar bugün ne kadar 2 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar bugün ne kadar 2 Ocak 2018 dolar fiyatı

Dolar geçen hafta ABD ile vize krizinin çözülmesinin ardından gerilemeye başlayarak 3,77 seviyesine inmiş, daha sonra 3,77-79 bandında işlem görmüştü. Dolar, 2108 yılının ilk işlem gününe 3,77 seviyesinden başladı. Euro ise 4,54 seviyelerinde.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:35 - Güncelleme: 02-01-2018 09:35

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7780, avro 4,5460 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7760 liradan alınan dolar, 3,7780 liradan satılıyor. 4,5440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5460 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7940 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5490 lira olmuştu.

PİYASALARIN GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK: Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Piyasalar bu açıklamaya odaklanmış durumda. Öte yandan saat 10.00'da İmalat Sanayi PMI açıklanacak, saat 11.00'de ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 öncü dış ticaret verilerini açıklayacak.

Saat 09.30 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

BORSA REKORLA BAŞLADI

ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde yüzde 0.35 artışla 115 bin 734 puan ile yeni rekor düzeyden başladı.

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