Dolar bugün kaç lira işte güncel dolar tahminleri

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar yeni göre 3.95 lira düzeyinde, euro da 4.87 düzeyinde başladı. Uzmanlara göre, bu düşüş bir alım fırsatı olabilir. Dolar yeniden 4 liranın üstüne çıkabilir.

Küresel piyasalarda dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi ve Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4'lük 2017 büyümesinden bulduğu destekle dolar/TL 4,0163 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,9347'ye kadar geriledi ve günü yüzde 1,7 azalışla 3,9418'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 3,9560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 4,8765'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,46 artışla 5,5588'den alıcı buluyor. Analistler, ABD ve Avrupa piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, bu sebeple kurlardaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti. Bugün yurt içinde saat 10.00’da açıklanan şubat ayı dış ticaret açığı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik direnç bölgesi olduğunu, 3,9250 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Bu noktada kurun kısa vadede 3,93 – 3,94 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini, daha sonra günün ilerleyen saatlerinde ise kurun geri çekilme hareketine devam ederek 3,90 – 3,92 bölgesine doğru düşüşünü genişletmesi beklenebilir. Kurun 3,90 seviyesi altına gerilemesini beklememekle birlikte, kurdaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Bugün yurt dışı piyasalar resmî tatil nedeniyle kapalı olacak. Dolayısı ile global anlamda kurdaki görünümü etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmamakta.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

Teknik olarak USDTRY de 3.9450 seviyesini bugün için önemli bir destek olarak izleyeceğiz. Dolar kurunun bu seviyenin altında kalıcı seyirler göstermesi durumunda geri çekilme 3.91 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın 3.9450 seviyesi üzerinde kalması durumunda ise ilerleyen günlerde tekrar yukarı tepkiler görebiliriz.

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