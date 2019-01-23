Dolandırdığını iddia ettiği kızını 3 yerinden bıçakladı

OFLU BABA 23 Ocak 2019 07:19 BENIM UC OGLUM VAR ALLAH KORUSUN DIYELIMKI BENI DOLANDIRDILAR YANI PARAMI ALDILAR BIRAK BICAKLAMAYI TIRNAKLARINI BILE KESEMEM NE OLMUS YANI PARANI YEMISTE YIYEN KIM KIZIN CANIN CIGERIN NE ICIN CALISIYORUZ BIRIKTIRIYORUZ COCUKLARIMIZA BIRAKMAK ICIN SAGLIGIMDA YESIN NE FARKEDER SENIN GIBI BABANIN CANI CEHENNEME