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Dolandırdığını iddia ettiği kızını 3 yerinden bıçakladı

Dolandırdığını iddia ettiği kızını 3 yerinden bıçakladı

BURSA’da akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Adnan Soydemir (61), bankadan kredi çektirerek kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin Soydemir'i (33), çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 07:12 - Güncelleme: 23-01-2019 07:12

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin Soydemir, bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı.

İddiaya göre baba Soydemir, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan Soydemir, evde bulunan bıçakla Yasemin Soydemir’i göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin Soydemir’i Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ayşe Yasemin Soydemir'in akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Baba Mehmet Adnan Soydemir ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 23 Ocak 2019 07:19 BENIM UC OGLUM VAR ALLAH KORUSUN DIYELIMKI BENI DOLANDIRDILAR YANI PARAMI ALDILAR BIRAK BICAKLAMAYI TIRNAKLARINI BILE KESEMEM NE OLMUS YANI PARANI YEMISTE YIYEN KIM KIZIN CANIN CIGERIN NE ICIN CALISIYORUZ BIRIKTIRIYORUZ COCUKLARIMIZA BIRAKMAK ICIN SAGLIGIMDA YESIN NE FARKEDER SENIN GIBI BABANIN CANI CEHENNEME

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