  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne gözyaşlarına boğuldu

Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne gözyaşlarına boğuldu

ANKARA'da 8 yl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan Fatma Tepe (29), Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklanırken hıçkıra hıçkıra ağladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-07-2018 17:14 - Güncelleme: 30-07-2018 17:14

Ankara'da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı.

Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara'da tutuksuz yargılandığı mahkemece, 'kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI
Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe'nin Sakarya'da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

ARACA BİNERKEN AĞLADI
Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğumdan sonra bebeğini öldüren anne gözyaşlarına boğuldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro