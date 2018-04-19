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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'ya darbe

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'ya darbe

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 08:26 - Güncelleme: 19-04-2018 08:26

Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" özel birlik operasyonununda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hani ve Kulp ilçeleri sınırları içinde 17 Nisan tarihinde jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" özel birlik operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında dün Kulp ilçesinin Yaylak mezrası sınırları içinde jandarma komando ve güvenlik korucu timleri ile bir grup terörist arasında sağlanan temas neticesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulp ilçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Çukur Deresi mücavirinde yapılan aramalarda Hani ilçesi-Topçular köyü karayolu Şekale Tepe mevkisinde 19 Mart'ta gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesini müteakip, teröristlerce yağmalanan AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 2 el bombası, 9 şarjör, 171 fişek, büyük telsiz ve mikrofonu, 3 el telsizi, kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, terörist kıyafeti, el dürbünü, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 910 metre elektrik kablosu, mayın/el yapımı patlayıcı kumandası, 6 bant, akü, telsiz şarj aleti, 3 pil bloğu, 200 pil, 9 piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

30 bin kök kenevir imha edildi
Açıklamada, geçici olarak teşkil edilen 8 şok yol kontrol ve arama noktasında, 901 kişi ve 205 aracın sorgulamalarının yapıldığı aktarıldı.

Operasyon bölgesindeki 61 konut ve eklentisinde yapılan aramalarda ise 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narko-terörizmle mücadele kapsamında piyasa değeri 9 milyon lira olan, 5 bin metrekarelik alan içinde 30 bin kök kenevir ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince numune alınmasını müteakip, bahse konu kenevir bitkileri yerinde imha edilmiştir. İmha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir."

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Kaynak : AA

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