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Diyarbakır'dan kara haber: 2 şehit

Diyarbakır'dan kara haber: 2 şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından seyir halinde olan bir araca yapılan hain saldırıda 1 uzman çavuş ile araçta bulunan 1 sivil olmak üzere 2 kişi şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 17:11 - Güncelleme: 19-03-2018 17:11

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü. Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu. 

SİVİL ARACA ATEŞ AÇILDI
Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Hani ilçesine bağlı Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmekte olan sivil bir araca ateş açıldı. Hain saldırıda araç içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

BİTLİS'TE 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 17:40 Ne oldu hani bakan SS iki sendir bitirdiydi, millete hep yalan hep propaganda

    CEVAP YAZ 11 0
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