Diyanet kurban organizasyonlarını denetleyecek

Diyanet, cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama, usul ve esaslarını belirleyebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak.

Buna göre Başkanlık, vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek.

Ayrıca, Başkanlık tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesiyle ilgili iş ve işlemler Diyanet tarafından yürütülecek. Başkanlık, cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama, usul ve esaslarını belirleyebilecek.