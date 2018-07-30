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Dışişleri'nden büyükelçilere: Haddinizi aşmayın!

Dışişleri'nden büyükelçilere: Haddinizi aşmayın!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bazı büyükelçilerin GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülke temsilcileri hadlerini aşmasın" denildi

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 21:06 - Güncelleme: 30-07-2018 21:06

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tehdit eden Mısır ve İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi büyükelçilerine hitaben yaptığı açıklamada, 'ülke temsilcileri hadlerini aşmasın' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bazı büyükelçilerin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz açıklamalarını yersiz buluyoruz. Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye KKTC'nin haklarını savunmaya ve desteğinin sürdürmeye kararlıdır.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞLERDİ

Önceki gün, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde görev yapan İsrail ve Mısırbüyükelçileri Türkiye'ye yönelik küstahça ifadeler ve tehditlerle gündeme gelmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: ASKERİ MÜDAHALELER OLMADAN ÇÖZMEYİ UMUYORUZ

‘Yurt dışında yaşayan Kıbrıslılar’ konferansında konuşan, İsrail Büyükelçisi Sammy Revel Rumların yanında olduklarını ifade ederek, “Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını araştırıp kullanma hakkı bulunuyor. Bu kesin bir görüş. Sorunları askeri müdahaleler olmadan çözmeyi umuyoruz” demişti.

MISIR BÜYÜKELÇİSİ: UMARIZ ASKERİ GÜÇ KULLANACAK NOKTAYA GELMEYİZ

Mısır’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Mai Taha Mohamed ise Güney Kıbrıs’tan Mısır’a gaz taşınmasının yolunu açacak devletler arası işbirliği anlaşmasına yakın olunduğunu söylemişti.

Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz adımlarını kınadıklarını söyleyen Mohamed, Rumların doğalgaz arama çalışmalarını ise desteklediklerini belirtmişti. Mısırlı Büyükelçi, “Umarız bölgede askeri güç kullanacak noktaya gelmeyiz. Bu durumda Güney Kıbrıs´a her türlü yardımda bulunacağız” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 22:10 türkleri öldürürsün ama tamamen yok edemezsin mağlup edemezsin Napolyon söylemiş bu lafı.

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