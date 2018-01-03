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Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Suikaste uğradı...

Dışişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Suikaste uğradı...

Dışişleri Bakanlığı, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük Askeri sorumlusu Alaettin Maksut Ali'nin dün akşam Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:36 - Güncelleme: 03-01-2018 10:04

Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük Askeri sorumlusu Alaettin Maksut Ali dün akşam Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaettin Maksut Ali'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, Iraklı Türkmen soydaşlarımıza ve tüm Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

"Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kerkük'te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 10:21 Allah Şehadetini kabul etsin.

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