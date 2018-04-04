Diriliş Ertuğrul 114.yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek ölecek mi

TRT 1'in kültleşen dizisi Diriliş Ertuğrul 113.son bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aslıhan'ın Sadettin Köpek'i öldürmek girişimi sonrası neler olacağo çok merak ediliyordu. Diriliş Ertuprul 113.son bölüm ile nefesleri keserken hemen ardından Diriliş Ertuğrul 114.yeni bölüm fragmanı aranmaya başlandı. Gelin önce Diriliş Ertuğrul 113.son bölümde neler yaşanmış özetine bir bakalım hemen ardından Diriliş Ertuprul 114.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti.Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; Diriliş Ertuğrul 114.yeni bölüm fragmanı , bu akşam yayınlanacak 113.bölümden sonra haberimizde olacak.